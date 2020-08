A Operação Deep Caught deflagrada hoje (12) cumpriu mandados em Campo Grande, Nova Andradina, Dourados e Caarapó. Ao total foram cumpridos seis mandados em cinco cidades do Estado.

Em Campo Grande, um professor de música (38) no bairro Ana Maria do Couto e um autônomo (29) residente no bairro Carandá Bosque foram presos. Um deles portava drogas. Com eles foram apreendidos material de pornografia infantil. Em Dourados um homem foi preso acusado de estupro de vulnerável, e o mesmo já possui um mandado em aberto. Em Nova Andradina um caminhoneiro (46) foi detido. Já em Caarapó um mandado foi cumprido. Não foi divulgado quando de material pornográfico infantil com criança e adolescentes foi apreendido pela polícia. Um alvo ainda se encontra foragido da justiça.

“Dois alertas a gente têm que fazer: relação de confiança entre pais e filhos tem que ter como porto seguros os pais, atentos a reações físicas e emocionais nas crianças que podem indicar que a criança esteja sofrendo algum tipo de violência ainda pela internet”, declarou a Delegada Marília de Brito. E completou dizendo que os pais devem acompanhar seus filhos, colocando limites necessários e orienta-los em relação aos riscos com a tecnologia.