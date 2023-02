O DRACCO deflagrou a Operação “Alumidas” contra quadrilha que desviava tributos do Estado. Na ação apreendeu cerca de R$ 4,5 milhões em carros de luxo. Foram 23 veículos apreendidos como: Porsche, Mustang Shelby, Mercedes, Dodge RAM e Range Rover. Um casal de Paranaíba era responsável pelo esquema de fraude que chegou a desviar R$ 180 milhões em tributos só em Mato Grosso do Sul.

Foram mais de 27 mandados cumpridos em todo o Brasil. Em Campo Grande foram cumpridos mandados nos bairros Vila Vila Boas, Bandeirantes, e Chácara das Mansões. Além disso, os policiais apreenderam ainda R$ 39 mil em espécie, mais de 5 mil dólares e cera de 1300 euros. Além da apreensão de joias e demais objetos de valor não revelados pela investigação.

De acordo com a Delegada do Dracco, Ana Claúdia Medina, o casal responsável pelo esquema fraudulento realizava uma simulação de compra e venda de materiais para gerar créditos tributários. A empresa do casal era do ramo de alumínio.

EMPRESAS LARANJAS

Empresas laranjas foram criadas para realizar a transação de simulação de contratos que beneficiavam a empresa do casal de Paranaíba que não pagava imposto gerando um prejuízo aos cofres públicos do Estado de R$ 180 milhões. A empresa de fachada criava um crédito “falso” com a emissão de documentos fiscais e a empresa de alumínio era a beneficiária.

Depois da transação, a empresa de fachada fechava. Toda a estrutura da empresa de Paranaíba era operada de forma familiar e tinha apenas dois funcionários.

O Casal assumiu negócios após prisão de contador. Eles operavam o sistema fraudulento após, o contador da empresa ser preso em abril de 2021, em uma operação do DRACCO, Blindagem Metálica. O casal foi responsável por reorganizar a empresa.