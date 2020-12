A 6º fase da Operação Omertá deflagada nesta quarta-feira (2) cumpriu 13 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca. A justiça também autorizou o bloqueio de R$ 18 milhões das contas de envolvidos nas investigações, de acordo com MPMS. As investigações nesta fase se referem a uma organização criminosa e a exploração de jogo do bicho e lavagem de dinheiro.

A ação deflagrou buscas na casa e no escritório do Deputado Estadual Jamilson Name. E também na empresa de títulos de capitalização, Pantanal Cap lacrada hoje (2). Nos locais de busca foram apreendidos valore em dinheiro, computadores, celulares e documentos. O valor monetário apreendido não foi divulgado. “O Juízo da 7ª Vara Criminal de Campo Grande ainda determinou a suspensão de atividades de uma empresa localizada nesta cidade e o bloqueio de R$ 18.000.000,00 de suas contas”, explicita o texto divulgado pelo MPMS.