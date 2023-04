Operação da PF apreende 500 kg de cocaína

A Polícia Federal apreendeu ontem (24) aproximadamente 500 kg de cloridrato de cocaína na região da Serra de Santa Bárbara, região de fazendas do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/ MT, localizada próxima à divisa com a Bolívia e conhecida pelo intenso fluxo do tráfico de drogas.

Esta já é a segunda apreensão de grande volume em um intervalo de uma semana, chegando à quase 1 tonelada de cocaína.

Através do trabalho de inteligência das duas forças, foram colhidas informações a respeito de movimentação suspeita em uma fazenda. Durante as diligências, os policiais encontraram as drogas em veículos próximos a uma pista de pouso.

Três pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal em Cáceres onde foram ouvidas durante a madrugada de hoje, 25/04. Além das prisões, foram apreendidos 3 carros e duas armas de fogo.