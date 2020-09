A Polícia Federal está nas ruas deste a madrugada desta quinta-feira (3) com cerca de 300 policiais na Operação “Circuito Fechado”. Um desdobramento da Operação Gaveteiro que investiga contratos milionários de tecnologia e informática no governo. Três contratos firmados no período entre 20 de julho de 2012 e 22 de outubro de 2019com a DNIT estão na “mira” das investigações. Está sendo investigado um desvio de R$ 40.566.248,00.

Estão sendo cumpridos 9 mandados de prisão temporária e 44 mandados de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal, São Paulo, Goiás e Paraná. Os alvos são empresas, funcionários públicos e empresários do ramo de tecnologia. Além disso a Justiça determinou o bloqueio no valor aproximado de R$ 40 milhões nas contas dos investigados, bem como o sequestro de seis imóveis e 11 veículos.