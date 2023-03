A Polícia Militar deflagrou a Operação Saturação 2 com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e cumprir mandados de prisão em aberto na Região Anhanduizinho em Campo Grande. De acordo com informações policiais a ação teve início às 14 horas e deve seguir até 16 horas. No entanto, a operação acontece até o dia 16 de março.

Patrulhamento por toda área do Anhanduizinho, com prioridade para a Nhanhá, Marcos Roberto e Vila Jacy. São verificados terrenos e locais abandonados usados como ponto “boca-de-fumo”. Atuam equipes do 10º Batalhão, com apoio de outros batalhões e Força Tática.