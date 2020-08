RIO BRILHANTE – MS (Correspondente) – A PM apreendeu ontem (4) durante a Operação Hórus um veículo Chevrolet Onix com 290 aparelhos celulares sem nota fiscal. Após a abordagem os policiais perceberam o grande número de mercadorias contrabandeadas. O Motorista e o passageiros disseram que as mercadorias seriam entregues em São Paulo/SP. Presos os autores foram encaminhados a Delegacia do Município.