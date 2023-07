Operação da Polícia Civil em parceria com a IAGRO resulta em prisão por venda de mercadoria imprópria para o consumo em Costa Rica

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), em parceria com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), realizou, neste sábado, 22/07, uma operação na cidade de Costa Rica, MS, que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo envolvido na exposição à venda de mercadoria imprópria para o consumo.

A ação policial contou com o apoio técnico e estratégico da IAGRO, cujos profissionais são especializados na fiscalização de produtos agropecuários e têm como objetivo garantir a qualidade e a segurança dos alimentos e produtos de origem animal comercializados no estado. A parceria entre a Polícia Civil e a IAGRO foi fundamental para identificar e combater essa prática criminosa, que coloca em risco a saúde e o bem-estar da população.

O Delegado Reginaldo Salomão, responsável pela operação, destacou a importância da cooperação entre as instituições no enfrentamento aos crimes relacionados às relações de consumo. Ele ressaltou que a atuação conjunta permitiu uma abordagem mais abrangente e efetiva, garantindo a aplicação da lei e a proteção dos direitos dos consumidores sul-mato-grossenses.

Além disso, o Delegado agradeceu o empenho dos profissionais da IAGRO que contribuíram com conhecimentos técnicos durante a operação, possibilitando a identificação e apreensão dos produtos impróprios, bem como a coleta de evidências essenciais para a investigação.

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul e a IAGRO reiteram o compromisso em continuar trabalhando em conjunto para coibir práticas ilegais que afetem a saúde pública e para garantir a segurança alimentar da população. Ambas as instituições também incentivam a participação ativa da comunidade, por meio de denúncias, a fim de fortalecer o combate aos crimes contra as relações de consumo.

Contatos para denúncia:

Polícia Civil – Decon: Telefone (67) 3316-9805 / (67) 3316-9825, E-mail: decon@pc.ms.gov.br

IAGRO: Telefone (67) 3901-2716, E-mail: ouvidoria@iagro.ms.gov.br