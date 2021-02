Policiais da SENAD lotados em Pedro Juan Caballero, em coordenação com o Ministério Público, invadiram uma casa no bairro de Obrero e apreenderam mais de 95 Kg de maconha e prenderam o responsável pela droga.O promotor Abg. Celso Morales ordenou a entrada em uma casa localizada nas ruas Capitán Ramón Álvarez e Juan Ignacio Valdez, Santa Teresa Fraction, o prédio onde um homem identificado como Eladio Rubén Villasboa López foi detido foi usado como depósito de drogas. Após a revisão, foram encontrados 95.618 Kg de maconha prensada. Diante das provas apreendidas, o representante do Ministério Público ordenou a detenção do homem e a transferência das provas à Delegacia Regional de Pedro Juan Caballero.