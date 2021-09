Operação Deu Zebra contra o jogo do bicho deflagrada nesta sexta-feira (3) com o objetivo de combater apostas do jogo do bicho em Campo Grande (MS). A ação resultou em 28 boletins de ocorrência. Aos 72 pontos em vários bairros eram alvos dos mais de 100 policiais civis que atuaram na ação. Segundo a Polícia Civil a ação foi coordenada pelo delegado Edilson Santos Silva, do Departamento de Polícia da Capital. De acordo com ele foram empenhadas todas as delegacias da cidade, tanto as de área quanto especializadas e ao menos 100 policiais participaram da operação, com 32 viaturas.

72 pontos de jogo do bicho foram alvos da operação realizada em todos os bairros da Capital. Foram registrados crimes como jogo do bicho, jogo de azar e até contrabando, contra um vendedor com quem foram encontrados pacotes de cigarro contrabandeado do Paraguai. As pessoas abordadas foram encaminhadas as Delegacias de área e liberadas após serem ouvidas e assinaram termo de compromisso e comprometimento.