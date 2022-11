Desde o dia (28-outubro), às 12h00, com encerramento hoje 3 (quinta-feira), às 9h00, a Polícia Militar Ambiental deflagrou a operação Dia de Finados, dentro da operação Ictiofauna, que contou com 350 Policiais, com foco à prevenção à pesca predatória, especialmente no feriado prolongado, contando que teria muitos pescadores nos rios, o que é comum nos feriados.

Os meses de setembro e outubro são os mais preocupantes relativamente à fiscalização de pesca, pois vários cardumes já se encontram formados e, por esta razão, a quantidade de turistas e pescadores se intensifica, exatamente, em razão das facilidades de captura do pescado neste período. Nesses feriados, então é que a fiscalização, que normalmente já é efetuada com bastante intensidade nesses dois últimos meses de pesca aberta, deve ser aumentada, e a PMA faz isso com uso de todo efetivo administrativo.

As 26 Subunidades da PMA no Estado trabalharam com atenção maior à pesca, mas não deixaram de fiscalizar outros crimes e infrações ambientais, pois ambiente é um sistema complexo e integrado que precisa ser cuidado como um todo.