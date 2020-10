APARECIDA DO TABOADO-MS (Correspondente) – A PM apreendeu na manhã desta sexta-feira (30), durante a Operação Divisas Integradas III um adolescente (14) por receptação de uma motocicleta furtada há 11 dias na cidade. Em policiamento os militares avistaram um indivíduo em uma atitude suspeita mexendo numa moto que se encontrava na frente de uma casa na Rua Francisco de Queiroz, no Jardim Samara. Ao ser abordado, o juvenil disse aos policiais que não possuía documentação do veículo e que teria adquirido de um conhecido.

Durante vistoria na motocicleta, os policiais constataram que a moto estava adulterada. Havia sido pintada recentemente e que sua placa de identificação havia sido trocada. Mas através do número de chassi foi possível constatar que se tratava de veículo furtado no dia 19/10/2020 em Aparecida do Taboado.

Diante do exposto o adolescente foi apreendido e foi levado, juntamente com a motocicleta, para a delegacia de Polícia Civil.