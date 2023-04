Operação Escola Segura: 10ºBPM intensifica policiamento escolar na RU do Anhanduizinho

Colégio Nova Dimensão

Desde o último dia 12, o 10º Batalhão de Polícia Militar – “Batalhão Soldado PM Marcelle Cristine da Silva Marques” intensificou o policiamento preventivo nas escolas da RU do Anhanduizinho através da Equipe de Policiamento Comunitário e das demais Equipes Policiais.

Equipe do 10º BPM trabalhando na escola que ambos estudaram

O objetivo foi aumentar a sensação de segurança de toda a comunidade escolar em razão da vulnerabilidade instalada desde os últimos acontecimentos em escolas e creches de todo o país.

Equipe do 10º BPM e Ronda Escolar

Diversas escolas (públicas e privadas) foram visitadas ao longo destas duas últimas semanas e o diálogo foi a ferramenta utilizada para tranquilizar alunos, professores e demais servidores nesse momento de medo e apreensão.

No dia de hoje (20.04), o 10ºBPM alocou equipes policiais em todas as onze escolas da rede estadual de ensino da área de atuação do batalhão e equipes para realização de rondas nas escolas privadas da região.

O dia S (intitulado pelo governo do estado) ocorreu de forma tranquila e sem alterações na RU do Anhanduizinho.

O efetivo do 10ºBPM em nome do Comandante Tenente Coronel Anderson Machado Padilha agradece o carinho da comunidade escolar.

Ressaltamos ainda que a nossa prioridade é a segurança de todos e estamos à disposição para melhor atender à sociedade.