Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), encerrou a Operação Expogrande 2022 com 166 flagrantes de embriaguez em Campo Grande (MS). As fiscalizações ocorreram no anel viário próximo ao local onde eram realizados os shows do evento. Dos dias 20 a 24 e de 29 a 31, equipes da PRF, Detran, GCM e Agetran aplicaram 9.038 testes de etilômetro e flagram 166 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Nesta última semana, na sexta-feira (29) foram 35 flagrantes e no sábado (30) 24 condutores dirigiam sob efeito de álcool.