A informação foi passada hoje pela manha pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), durante coletiva de imprensa, em Maceió (AL). Foi durante abordagem a Operação Flash Back desencadeada em 11 Estados brasileiros, que visa desarticular grupos criminosos organizado no País.

Conforme o Gaeco do estado alagoano e as outras forças de seguranças envolvidas na Operação, no MS estão as principais lideranças e é o berço e a base do PCC no Brasil. Outra informação passada na oportunidade é que as mulheres começam a integrar e ocupar cargos de liderança e de execução na referida organização criminosa. Foram ainda identificados 4 tribunais do crime com ordens de execução. A descoberta aconteceu depois de quatro meses de investigação, tendo como base escutas telefônicas.

Esta manha, no MS, três cidades foram alvos da Operação Flash Back: Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. As polícias Civil, Militar, Gaeco e Polícia Federal cumpriram hoje 23 mandados de prisão e de busca e apreensão.

Nos demais Estados, a ação teve um total de 216 mandados expedidos, entre busca e apreensão e prisão. Até o momento não há um balanço geral da operação, já que ainda são cumpridos mandados.

A operação é o resultado de 8 meses de investigação a partir de provas obtidas após a primeira fase, realizada em novembro do ano passado.