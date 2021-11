Encerrou a zero hora desta segunda-feira (29), a Operação Fronteira Segura Sul III, realizada pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), nos municípios de Naviraí, Iguatemi, Itaquiraí, Eldorado, Japorã e Mundo Novo.

Conforme o balanço divulgado esta tarde pelo GGI-FRON, durante a operação foram abordados 3.741 veículos e 3.540 pessoas, apreendidos mais de 1,4 tonelada de drogas e 4 armas de fogo, recuperados 5 veículos com ocorrências de furtos ou roubos e presas 35 pessoas, sendo 25 delas em flagrante.

Do total de presos, 10 eram foragidos ou procurados pela Justiça e, das quase 30 ocorrências registradas dentro da Operação Fronteira Segura Sul III, 9 foram por tráfico de drogas, 6 por porte ilegal de armas de fogo e 4 por contrabando e descaminho.

Participaram da operação 977 homens e mulheres da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros Militar, peritos e agentes da Coordenadoria-Geral de Perícias, do Batalhão de Policiamento de Fronteira do Paraná (BPFRON) e da Polícia Nacional Paraguaia.

Deflagrada na última quinta-feira (25), a operação contou com mais de 230 viaturas que foram empregada nas intensas fiscalizações nas áreas urbanas, nas rodovias e estradas vicinais de Mato Grosso do Sul na fronteira com o Paraguai e divisa com o Paraná.