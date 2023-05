Operação Fronteiras e Divisas Integradas – Polícia Militar apreende mercadorias descaminhadas na região de Nova Porto XV de Novembro

Bataguassu (MS) – Na manhã de sexta-feira (12), Equipes da Polícia Militar, empenhadas na Operação Fronteira e Divisas Integradas, apreenderam diversos produtos descaminhados, durante abordagem na região de Nova Porto XV de Novembro.

Os policiais militares realizavam bloqueio pela BR 267, nas dependências do Posto Fiscal, quando abordaram um veículo Van com placas de Avaré/SP, ocupado por 10 pessoas. Durante vistoria, foi constatado que os ocupantes traziam mercadorias oriundas do Paraguai, sendo equipamentos eletrônicos, caixas de som, celulares, dentre outros que entraram ilegalmente no País, através da Fronteira com Ponta Porã/MS.

Diante dos fatos, todas as mercadorias foram contabilizadas e apreendidas para posterior encaminhamento à Receita Federal.

Assescom 7ª CIPM