Operação Fronteiras e Divisas: Polícia Civil fecha entreposto de entorpecentes e apreende 660 kg de maconha em Ponta Porã

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, no âmbito da operação “Fronteiras e Divisas”, apreendeu em Ponta Porã-MS, nesta sexta-feira, 21/07, 660 kg de maconha. A ação foi desenvolvida por uma equipe da 1ª Delegacia de Ponta Porã.

Segundo apurado, por volta das 17 horas de ontem, os policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã se deslocaram a um endereço comercial abandonado que havia sido denunciado. O local, na Rua da Pátria, no Bairro Parque Ipês Hum, estava sendo monitorado, pois havia suspeita de que seria entreposto para armazenamento de entorpecentes.

Ao chegarem no local, a porta estava aberta e foi possível observar dois indivíduos embalando caixas supostamente utilizadas para transporte de livros, o que gerou suspeita. Sendo assim, tratando-se de local abandonado, a equipe policial procedeu à abordagem aos dois indivíduos, sendo que posteriormente verificou-se que um deles é menor de idade.

No local, foram apreendidos 660 kg de substância análoga à maconha que teriam destino a cidade de São Paulo/SP.

M.D.C.A., de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e o adolescente L.V.C.S., de 17 anos, foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime.