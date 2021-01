AMAMBAÍ-MS (Correspondente) – Policiais do DOF apreenderam na madrugada desta quarta-feira (13), na MS-156 mais de 194 Kg de Skank, conhecida como a supermaconha. Na ação um adolescente de 15 anos foi apreendido. Os policiais faziam bloqueio na rodovia, durante a Operação Hórus, quando abordaram a VW/Saveiro com todo seu compartimento de carga carregado com 211 volumes do entorpecente. Aos militares, o adolescente disse que pegou a droga em Amambaí e deixaria em um hotel em Dourados.

Pelo transporte do entorpecente ele afirmou que receberia a quantia de R$ 2 mil quando chegasse em Dourados. Além da droga, ele também responderá pelo ato infracional de receptação, já que o veículo conduzido era produto de roubo no estado do Paraná. A ocorrência foi apresentada à Delegacia da Polícia Civil de Amambaí.

DOF

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.