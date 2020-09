CAARAPÓ-MS (Correspondente) – Policiais DOF durante a Operação Hórus apreenderam na tarde de segunda-feira (28) um caminhão tanque com mais de nove toneladas de maconha na MS-156. Após a ordem de parada a um caminhoneiro (36) sentido Amambai/Caarapó os policiais na vistoria descobriram uma grande quantidade de volumes prensados do entorpecente nos tanques destinados ao transporte de combustível. O homem disse que veio de Goiânia até Ponta Porã onde entregou o caminhão para o carregamento; que foi contratado para entregar a droga em Rondonópolis /MT. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Dourados auxiliou os policiais do DOF na retirada da droga.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron, em Dourados onde o homem permanece à disposição da Polícia Judiciária.

RECORDE

Com essa apreensão, o DOF contabilizou 205 toneladas de drogas apreendidas em 2020. O volume de droga apreendido em 2019 foi de 109 toneladas.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.