TACURU-MS (Correspondente) – (MS), 20 de janeiro –O DOF apreenderam, na noite de quarta-feira (20), um veículo Citroën de cor cinza carregado 206 Kg de maconha. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus durante um bloqueio policial para fiscalização na MS-295. Os militares deram ordem de parada para a motorista (23) de uma camionete Hilux de cor preta, que seguia no sentido Tacuru/Iguatemi. A mulher disse que foi contratada como batedora de estrada para repassar informações, sobre o policiamento na rodovia ao motorista de um veículo Citroën que estaria em um Posto de combustível, na entrada da cidade de Tacuru. No local, os policiais localizaram o motorista do Citroën, que estava carregado com o entorpecente. Segundo o jovem (21), o casal foi contratado para pegar a droga em um sítio no município de Tacuru e entregar na cidade de Mundo Novo. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Tacuru, onde o casal permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.