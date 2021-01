MARACAJU-MS (Correspondente) – Policiais do DOF apreenderam no último dia 5 uma carga milionária de agrotóxico de origem estrangeira, avaliada em aproximadamente R$ 6.7 milhões na zona rural do Município. O material estava em um caminhão F4000. No veículo foram localizados 3500 Kg do produto fabricado na China.

A apreensão aconteceu quando os policiais faziam patrulhamento na zona rural do município, decorrente da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Ao perceber a presença do DOF o condutor do veículo abandou o caminhão e fugiu a pé em meio a uma mata. Foram feitas buscas para localizar o suspeito, mas o motorista não foi encontrado. O material apreendido foi encaminhado para a Receita Federal de Ponta Porã.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

DOF

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.