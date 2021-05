DOURADOS – MS (Correspondente) – Policiais do DOF apreenderam, na noite desta terça-feira (25), 501 fardos prensados de maconha, pesando 10.090 Kg, que estavam no pátio de uma areeira que fica no Residencial Bonanza, saída para Ponta Porã. A apreensão ocorreu durante fiscalização da Operação Hórus na BR-463, no sentido Dourados/Ponta Porã.

Os militares perceberam o momento em que dois homens ambos com 19 anos de idade, que estavam no estabelecimento comercial, correram ao perceberem a presença policial. Diante da atitude suspeita, os dois foram alcançados e detidos. Eles disseram que foram contratados, pelo dono do local, para carregarem drogas em veículos.

No pátio da areeira estavam um veículo Fiat Uno com placas de Mundo Novo/MS e os 501 fardos prensados do entorpecente. Um terceiro homem (40) foi preso. O caminhão baú do DOF esteve no local para transportar a droga até Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde os três homens permanecem à disposição da Polícia Judiciária.