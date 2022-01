DOURADOS – MS (Correspondente) – Policiais do DOF apreenderam, na tarde desta quarta-feira (26), uma camionete GM S10 de cor branca e placas falsas carregadas com 1.230 Kg de maconha.

A apreensão ocorreu no momento em que os policiais seguiam por uma estrada vicinal, na região do Clube de Laço de Nova Alvorada do Sul, quando visualizaram a camionete GM S/10 que seguia no sentido Nova Alvorada do Sul. O motorista desobedeceu à ordem de parada dos militares e fugiu, em alta velocidade, até adentrar em uma plantação de cana-de-açúcar, onde abandonou o veículo e fugiu a pé. Realizadas buscas nas imediações, porém, o homem não foi localizado.