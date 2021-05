AMAMBAI – MS (Correspondente) – Policiais do DOF prenderam, no último sábado (22), um homem de 28 anos de idade transportando 284 Kg de maconha e 7 Kg de Skank, na MS-289, área rural do município de Amambai. A ação ocorreu durante a Operação Hórus na rodovia. Na apreensão, os militares abordaram o motorista em um veículo VW Bora, que disse ter sido contratado para pegar a droga em Coronel Sapucaia/MS e entregar na cidade de Mundo Novo/MS. Diante do flagrante, o motorista foi preso e encaminhado juntamente com a droga e o veículo para a Delegacia da Polícia Civil de Amambai, onde permanece à disposição da Polícia Judiciária.