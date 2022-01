A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, da Polícia Militar Rodoviária durante Operação Hórus prendeu na manhã desta quarta-feira (19), um indivíduo com uma carga de maconha e um veículo roubado. A apreensão ocorreu por volta das 07h00min, quando a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, da Polícia Militar Rodoviária, que realizava patrulhamento na MS-164, município de Ponta Porã, visualizou um veículo Fiat Toro de cor verde, com vidros totalmente escuros, em atitude suspeita. Durante abordagem, constatou-se que o veículo estava abarrotado de tabletes de maconha, no banco traseiro e caçamba, que totalizaram 919,20 kg, e em vistoria constatou-se que o veículo fora roubado no estado do Rio de Janeiro. O veículo roubado foi recuperado e o entorpecente encaminhado à Delegacia juntamente com o autor, sendo o prejuízo estimado ao crime de R$ 1.378.800,00.