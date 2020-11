DOURADOS-MS (Correspondente) – A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã desta quinta-feira (26) em decorrência da Operação Hórus 915,4 kg de maconha em veículo Ford/Ranger após traficante desobedecer a ordem de parada.

Uma equipe de policiais realizava policiamento na MS 379, próximo a rotatória da BR 463. Momento em que visualizaram o referido veículo em alta velocidade pela via. Foi dada ordem de parada, porém desobedecida pelo motorista. A equipe iniciou o acompanhamento tático e após alguns quilômetros o autor perdeu controle do veículo, saindo da pista e abandonando-o, fugindo a pé em direção à mata local.

Dentro do veículo foram encontrados diversos fardos de maconha e munições de calibre .44. Foi constatado também que o veículo ostentava placas falsas, sendo que as verdadeiras possuíam registro de roubo/furto do estado de Minas Gerais. Foram realizadas buscas na região, porém até o momento o autor não foi localizado.

Diante dos fatos, o veículo com as drogas e as munições foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados.