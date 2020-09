Um pescador foi detido quando retornava de uma pescaria ilegal no rio Amambai no município, quando Policiais Militares Ambientais de Naviraí, que trabalham na operação Hórus, abordaram no final da tarde de ontem (27) no Posto Fiscal da Foz do Rio Amambai, localizado à BR 487 a 80 km da cidade, o pescador em um veículo Honda Fit e encontraram em uma caixa térmica 44 exemplares de peixes da espécie piau, havendo vários exemplares abaixo da medida permitida por lei.

Além de haver peixes abaixo da medida, o pescador só poderia capturar e abater apenas um exemplar de peixe nativo e mais cinco exemplares de piranha, então, o pescado estava acima da cota, o que também é caracterizado como crime. Os peixes, pesando 6 kg, a caixa térmica e o veículo foram apreendidos.

O infrator (46), residente em Carapicuíba (SP), foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Naviraí, juntamente com o material apreendido, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória e saiu depois de pagar fiança de R$ 1.000,00. A pena é de um a três anos de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 815,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.