MUNDO NOVO-MS (Correspondente) – A Polícia Militar apreendeu na madrugada de domingo (6) em virtude da Operação Hórus 850 Kg de maconha. Os policiais suspeitaram de uma carreta Scania estacionada num posto de combustíveis da cidade pois o reboque estava sem as luzes traseira. Ao ser dada a ordem de abordagem o caminhoneiro parou o veículo e o abandonou, fugindo em meio a mata existente no local, não sendo localizado. O entorpecente estava escondido num falso do veículo, descoberto após um “pente fino”. Diante dos fatos, o veículo e a droga foram apreendidos pelas equipes policiais.