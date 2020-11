MUNDO NOVO-MS (Correspondente) – A PM no âmbito da Operação Hórus na noite de domingo (1) apreendeu 12.500 pacotes de cigarros contrabandeados e 03 embarcações utilizadas pelo crime organizado. Durante policiamento ostensivo e preventivo em uma estrada vicinal, nas proximidades do Porto Isabel no município, a equipe da Força Tática logrou êxito em localizar no interior de uma mata, um entreposto utilizado para contrabando de cigarros e tráfico de drogas.

No local foram localizadas três lanchas casco de fibra, três lanchas casco de latão, dois motores marca Yamaha de 200 HPs, um motor marca Yamaha de 150 HPs, quatro caretinhas próprias para o transporte de embarcações, uma caretinha de quatro rodas com carroceira de madeira, e cerca de 250 caixas, totalizando 12.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O material encontrado foi apreendido pela equipe de Força Tática e encaminhado para a Receita Federal de Mundo Novo/MS