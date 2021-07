Durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, Policiais Militares Rodoviários de Ponta Porã, apreenderam mais de duas toneladas e meia de maconha.

Ponta Porã/MS – A PMR apreendeu nesta sexta-feira (23/07) um caminhão Mercedes Benz L 1620 com placas oriundas da cidade de Ponta Porã-MS, que estava “recheado” com grande quantidade de tabletes de substância análoga a “maconha”, escondidos na carroceria em uma camada de casca de arroz.

A apreensão ocorreu no início da manhã de sexta-feira (23/07) por das 08h 35min, quando uma equipe da Base Operacional do Aquidabã, com apoio de uma equipe do TOR/BPMRv realizavam fiscalização em frente à Base Operacional, quando foi abordado o caminhão M. Benz de cor azul, que era conduzido pelo autor Sr.

Orlando, e que ao ser feita uma vistoria minuciosa na carroceria foi observado que o fundo do assoalho estava alto com casca de arroz, sendo localizado vários tabletes de droga(maconha). Foi também localizado no interior da cabine um rádio transmissor da marca Kenwood ligado na frequência 149.850, perguntado ao autor se tinha autorização para uso de rádio e para qual propósito, o mesmo relatou que não possuía autorização, e que tinha alguém conversando com ele para verificar se existia fiscalização na rodovia, porém não soube informar quem fazia o serviço de batedor.

Diante dos fatos o autor, juntamente com o veículo e a droga que após pesagem totalizou 2,690 kg, foram encaminhados até a Policia Federal de Ponta Porã-MS, paras as providências cabíveis.