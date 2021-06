AMAMBAI – MS (Correspondente) – Na tarde desta quarta-feira (09), a PMR apreendeu cerca de 1.500 Kg de maconha e recuperou um veículo. A apreensão ocorreu em uma estrada vicinal, conhecida como corredor da Fazenda Aurora, acesso a MS 156 no km 62. Os militares avistaram uma camioneta F 1000 transitando em alta velocidade. De imediato a equipe iniciou o acompanhamento tático do veículo, sendo abordado em seguida. Durante vistoria no veículo, foi localizado na parte traseira interna da cabine vários fardos do entorpecente. Além da parte interna da camioneta, a carroceria também estava carregada de fardos da droga.

O motorista de 39 anos, relatou aos policiais que pegou o veículo já carregado e estacionado numa praça situada próximo ao Corpo de Bombeiros, em Amambai/MS, com a chave no contato e, que o levaria até a cidade de Dourados/MS. O motorista também disse que foi contratado por um indivíduo de nacionalidade paraguaia, cujo nome desconhece e que pelo transporte da droga, receberia a quantia de R$ 5 mil.

A equipe também constatou que as placas afixadas na camioneta, não pertenciam a esse veículo, sendo que a F 1000 teve o número do Chassis raspado e a plaqueta do motor retirada, não sendo possível estabelecer sua qualificação no momento. Diante dos fatos o autor foi encaminhado juntamente com o veículo e a droga a Delegacia de Polícia Civil de Amambai, para as providências cabíveis.