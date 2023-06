Operação Hórus: Polícia Militar apreende carreta carregada de cigarros contrabandeados em Sonora

Coxim (MS): A Polícia Militar apreendeu na madrugada de hoje (04/06), uma carreta carregada de cigarros contrabandeados em Sonora-MS.

A Guarnição de Serviço que realizava Operação Hórus foi solicitada pela equipe de fiscalização do posto fiscal do município para localizar um motorista de uma Scania com carreta Rondon acoplada que teria fugido ao ser solicitado para parar.

Imediatamente os militares deslocaram no local informando e localizaram a careta abandonada pelo motorista as margens da Rodovia BR 163.

No interior da carreta foi encontrado 400 caixas de cigarros contrabandeados da marca Fox e 37.000 kg de superfosfato Triplo Granulado.

Também foi encontrado a documentação do motorista e da carga onde mencionava que havia saído de São Francisco do Sul-SC e teria como destino a cidade de Sorriso-MT.

A carga foi apreendida e encaminhada para as demais providências.

assessoria de Comunicação Social -5° BPM