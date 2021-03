JARDIM-MS (Correspondente) – A Polícia Militar apreende mais de 1.200 kg de maconha e recupera caminhonete furtada por volta das 22h de segunda-feira (22), as guarnições de serviço da Polícia Militar de Jardim e dos distritos de Alto Caracol e Boqueirão realizavam policiamento em uma estrada vicinal, na área do 11º BPM, conhecida como “Estrada da Margarida”, em virtude de ações desencadeadas pela “Operação Hórus”, quando procederam à abordagem de um veículo Fiat Siena, que estava sendo conduzido por um homem, de 33 anos, tendo como passageiro, outro homem, de 24 anos.

Em razão do nervosismo e contradições apresentadas pelos indivíduos, os policiais suspeitaram de que ambos pudessem estar realizando a função de “batedores”. Logo, uma das equipes PM se deslocou no sentido da cidade de Caracol, onde localizou uma caminhonete S10, de cor branca, com um pneu furado, parada na entrada de uma lavoura. O motorista de 35 anos ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga a pé, mas foi contido pelos policiais. Na caminhonete, foram encontrados 1.450 tabletes de maconha que, após pesagem, totalizaram 1.268 kg da droga. Durante a checagem veicular, os policiais constataram, ainda, que o veículo ostentava placas falsas e era produto de furto/roubo, ocorrido na cidade Belo Horizonte (MG). Ao serem questionados, os três indivíduos confessaram estar juntos, sendo que, os dois que estavam no veículo Siena, estariam realizando a função de “batedores”. Os dois veículos possuíam rádios de comunicação.

Diante dos fatos, os três suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Bela Vista, juntamente com o entorpecente apreendido e os dois veículos.