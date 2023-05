Operação Hórus – Polícia Militar do 8º BPM prende duas pessoas por tráfico de drogas e 137 quilos de maconha 

Nova Andradina (MS) – O 8º Batalhão de Polícia Militar “Guardião do Vale do Ivinhema” através da equipe de Força Tática empenhada na Operação Hórus, prendeu na tarde desta sexta-feira (05) dois homens de 24 anos por tráfico de drogas.

A equipe policial realizava o patrulhamento na região da MS- 473 quando recebeu informações, que dois veículos sendo um VW GOL com placa Sete Quedas –MS e um Fiat Pálio estariam deslocando sentido Nova Andradina pela rodovia MS 473, transportando uma carga considerável de maconha.

Em posse das informações a equipe policial deslocou para rodovia e nas proximidades de uma Fazenda , avistou um veículo de cor cinza com as mesmas características repassadas deslocando em alta velocidade. No momento em que o condutor avistou a viatura policial na via, freiou bruscamente, e ao receber voz de abordagem, acelerou o veículo e tentou fugir, sendo impedido por um policial.

Foi realizado a abordagem aos dois ocupantes do veículo, sendo que ambos demonstraram nervosismo acentuado. Dentro do veículo não foi encontrado nada de ilícito. Foi realizada entrevista onde os mesmos entraram em contradição acerca da rota traçada, do horário de saída e destino final.

Considerando a situação suspeita, e as informações anteriormente recebidas, a equipe policial redobrou a atenção para a via, considerando os fortes indícios que muito provavelmente os dois indivíduos abordados estivessem batendo alguma carga com material ilícito, visto ainda que a localidade é conhecida como rota de contrabando e tráfico de drogas.

Após passado 15 minutos, um veículo de cor prata que deslocava no mesmo sentido do veículo abordado veio de encontro com a equipe policial, foi sinalizado para o que veículo parasse para abordagem, contudo o motorista jogou o veículo em direção aos policiais militares e empreendeu fuga.

Foi realizado o acompanhamento tático sendo que aproximadamente dois quilômetros a frente, o motorista do veículo FIAT PALIO, abandonou o carro e empreendeu fuga dentro de um canavial existente no local.

Após buscas no veículo, foram encontrados 199 (cento e noventa e nove) tijolos de maconha, que após pesadas totalizaram aproximadamente 137 quilos. Foi realizado um cerco na região do canavial, contudo em razão da grande área territorial, não foi possível localizar o motorista. Após os fatos, no local os dois autores confessaram que estavam acompanhando a carga de droga. Diante do flagrante, os autores foram presos e encaminhados juntamente com os veículos e a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina-MS.

Assessoria de comunicação Social do 8º BPM

“O Guardião do Vale do Ivinhema”