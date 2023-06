Operação Hórus – Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo e munições em Ivinhema

Nova Andradina (MS) – O 8º Batalhão de Polícia Militar, “Guardião do Vale do Ivinhema” através da equipe de Força Tática empenhada na Operação Hórus prendeu na tarde de segunda-feira (12) um homem de 28 anos por porte ilegal de arma de fogo e munições.

A equipe da Força Tática do 8º BPM realizava o policiamento preventivo pela rodovia MS 141, no município de Ivinhema, ocasião que realizaram a abordagem um veículo VW GOL, que deslocava sentido Naviraí para Ivinhema. Ao se aproximar da viatura policial, o condutor reduziu bruscamente a velocidade chamando atenção da guarnição.

Foi realizada a abordagem e em busca no veículo foi encontrada uma espingarda calibre 24 e 06 munições de mesmo calibre, sem documentação legal, já em consulta aos dois ocupantes do veículo, nada pendente foi localizado em desfavor de ambos. Questionado de quem seria o armamento, bem como as munições, o condutor se manifestou e disse que não possuía a documentação obrigatória

Diante dos fatos, a arma de fogo e as munições foram apreendidas e encaminhados juntamente com o autor para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema para as providências legais.

Assessoria de comunicação Social do 8º BPM

“O Guardião do Vale do Ivinhema”