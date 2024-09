Operação Integration leva Deolane Bezerra à prisão

A Operação Integration desarticulou uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro, resultando na prisão de Deolane Bezerra e mais 18 pessoas. Foram apreendidos bens de luxo e bloqueados mais de R$ 2,1 bilhões em ativos. Além disso, Deolane teve passaporte retido e porte de armas suspenso. Ela já havia sido investigada anteriormente por possível ligação com o tráfico de drogas.

A advogada e influenciadora digital, foi um dos alvos principais. Seu envolvimento anterior em investigações sobre o tráfico de drogas no Complexo da Maré adiciona um contexto mais amplo às suas recentes dificuldades legais. As imagens dela na comunidade carioca e suas declarações minimizando as acusações levantam questões sobre sua real conexão com atividades ilícitas e seu papel nas comunidades onde mantém presença.

Esses episódios destacam a necessidade de uma vigilância constante sobre figuras públicas e suas possíveis ligações com atividades criminosas. Reforçando a importância das operações de combate ao crime organizado no país.