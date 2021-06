CAMPO GRANDE/MS – A prisão dos dois ladrões traficantes, de 22 e 25 anos, aconteceu nesta segunda-feira (7), no final da tarde, durante ação de policiais civis da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Com eles os agentes apreenderam, em uma casa no Jardim Tijuca II, 30 porções de pasta-base, sendo sete pedras e outras pedrinhas fracionadas, quatro porções de maconha, com peso de 48,7g, um revólver calibre 38 com numeração raspada e uma munição calibre 357, além de dinheiro trocado e balanças de precisão.

Os autores foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo e munição de uso restrito e serão apresentados em audiência de custódia.