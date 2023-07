Operação no “Carandiru” na Mata do Jacinto indicia traficantes

Um mês após a Operação Abre-te Sésamo no “Carandiru” na Mata do Jacinto a Polícia Civil irá concluir pelo menos 8 inquéritos envolvendo 13 pessoas por tráfico de drogas em Campo Grande. essa lista, está Cleria Mari Souza de Lima, de 44 anos a “Teka”, chefe do crime organizado no local. “Semana passada já concluímos alguns inquéritos, o resto será entregue até o dia 6”, explicou a delegada Priscilla Anuda, da 3ª DP, referindo-se aos casos de flagrante de tráfico de drogas. A data está no prazo legal de 30 dias para encerrar investigação e, nestes casos, serão entregues no período.