Operação no Complexo da Penha, deixa 10 mortos no RJ

Operação da PM no Complexo da Penha entre policiais e criminosos resultou na morte de 10 criminosos e 5 feridos no Rio de Janeiro/RJ. 9 traficantes baleados na troca de tiros foram socorridos ao Hospital Getúlio Vargas e uma traficante foi socorrido por moradores. Todos morreram.

OPERAÇÃO

A operação policial começou por volta das 3h da manhã e só terminou às 14h, depois de um protesto envolvendo moto-taxistas. A motivação para a ação de hoje partiu da inteligência da Polícia Militar, que descobriu que haveria uma reunião de líderes do Comando Vermelho numa região do moro conhecida como Vacaria.

“Estamos trabalhando para garantir a paz e segurança fluminense. O Estado vai tomar as medidas necessárias para garantir isso. É possível e provável que tenha mais lideranças do tráfico entre os mortos que ainda não foram identificados. Fomos lá para prendê-los, mas eles enfrentaram e acabaram mortos”, afirmou o coronel Marco Andrade.

Durante o confronto, um policial militar foi ferido no abdômen e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HGV), na Penha. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, no Centro do Rio. O estado de saúde do PM é estável. Outro foi ferido por estilhaços no local do confronto, sem gravidade e socorrido ali mesmo.

TRAFICANTES MORTOS IDENTIFICADOS

Carlos Alberto Marques Toledo vulgo “Fiel da Penha”. Carlos Henrique da Silva Brandão vulgo “Du Leme”. Ambos chefes do Tráfico de Drogas no Sereno/Chatuba e procurados pela polícia.

BOPE

Policiais do BOPE e o CORE da Polícia Civil estão na Vila Cruzeiro e na Chatuba no encalço das lideranças do Comando Vermelho (CV).

HELICÓPETERO/BLINDADO

Um helicóptero blindado da Polícia Civil sobrevoa as comunidades da Chatuba e Vila Cruzeiro. Além disso, veículos blindados percorrem vielas da favela e do seu entorno.

A Polícia Civil sustenta que a Vila Cruzeiro é um dos principais redutos do Comando Vermelho, onde os bandidos se estruturam para iniciar guerras e invasões a territórios de bandos inimigos.

APREENSÃO DE ARMAS

Até o momento, sete fuzis, munições e granadas foram apreendidos.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital.