Operação Penalidade Máxima II: veja mais jogadores e partidas investigados pelo MP

O futebol brasileiro está na mira da Justiça por casos envolvendo a máfia das apostas esportivas. Jogadores de todas as séries do Campeonato Brasileiro estão sendo investigados por interferência e/ou tentativa de manipulação de ações dentro do campo de jogo.

A CNN teve acesso à denúncia do Ministério Público do estado de Goiás (MP-GO) no âmbito da Operação Penalidade Máxima II, aceita pela Justiça do estado.

Nela consta a lista com novas partidas e outros jogadores que estão sendo investigados pela operação, incluindo, desta vez, jogos da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, além de dois estaduais de 2022 — Paulistão e Gauchão.

O documento de 113 páginas traz ainda o nome dos investigados de organizar o esquema de manipulação.

Veja abaixo os jogos que estão sendo investigados:

Palmeiras x Juventude (10/9/2022) – Série A

Jogador: Moraes (Juventude)

Objetivo: cartão amarelo

Valor: R$ 30 mil, dos quais R$ 5 mil foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo

Resultado: tomou cartão

Juventude x Fortaleza (17/9/2022) – Série A

Jogador: Paulo Miranda/ Gabriel Tota cedeu a conta (ambos do Juventude)

Objetivo: cartão amarelo

Valor: R$ 60 mil, dos quais R$ 5 mil foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo

Resultado: tomou cartão

Goiás x Juventude (5/11/2022) – Série A

Jogador: Moraes (Juventude)

Objetivo: cartão amarelo

Valor: R$ 50 mil, dos quais R$ 20 mil foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo

Resultado: tomou cartão

Jogador: Paulo Miranda (Juventude)

Objetivo: cartão amarelo

Valor: R$ 50 mil, dos quais R$ 10 mil foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo

Resultado: tomou cartão

Ceará x Cuiabá (16/10/2022) – Série A

Jogador: Igor Cariús (Cuiabá)

Objetivo: cartão amarelo

Valor: pagamento em montante total ainda não precisado, porém certo que R$ 5 mil foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo

Resultado: tomou cartão

Sport x Operário-PR (28/10/2022) – Série B

Jogador: Fernando Neto (Operário)

Objetivo: cartão vermelho

Valor: promessa de pagamento de R$ 500 mil, dos quais R$ 40 mil foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo

Resultado: não tomou cartão

Red Bull Bragantino x América-MG (5/11/2022) – Série A

Jogador: Kevin Lomonaco (Bragantino)

Objetivo: cartão amarelo

Valor: promessa de pagamento de R$ 70 mil, dos quais R$ 30 mil foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo

Resultado: tomou cartão

Santos x Avaí (5/11/2022) – Série A

Jogador: Eduardo Bauermann (Santos)

Objetivo: cartão amarelo

Valor: a promessa de pagamento em montante ainda não foi precisada, porém certo que pelo menos R$ 50 mil foram efetivamente entregues antes do jogo

Resultado: não tomou cartão

Botafogo x Santos (10/11/2022) – Série A

Jogador: Eduardo Bauermann (Santos)

Objetivo: cartão vermelho

Valor: não precisado

Resultado: tomou cartão após a partida

Palmeiras x Cuiabá (6/11/2022) – Série A

Jogador: Igor Cariús (Cuiabá)

Objetivo: cartão amarelo

Valor: R$ 60 mil

Resultado: não tomou cartão

Guarani x Portuguesa (8/2/2023) – Paulistão

Jogador: Victor Ramos (Portuguesa)

Objetivo: cometer pênalti

Valor: não precisado (acertado com o atleta)

Resultado: apostadores desistiram da aposta e não efetuaram pagamento ao jogador

Red Bull Bragantino x Portuguesa (21/1/2023) – Paulistão

Jogador: Kevin Lomonaco (Bragantino)

Objetivo: cometer pênalti no primeiro tempo

Valor: R$ 200 mil

Resultado: jogador recusou a proposta

Caxias x São Luiz-RS (12/2/2023) – Gauchão

Jogador: Jarro (São Luiz)

Objetivo: cometer pênalti no primeiro tempo

Valor: promessa de pagamento de R$ 30 mil, dos quais R$ 5 mil foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo

Resultado: cometeu o pênalti no primeiro tempo