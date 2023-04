Operação Policiamento Escolar: Polícia Militar garante tranquilidade nas Instituições de Ensino da região do 13°Batalhão.

Em Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia e Inocência, Polícia Militar garante tranquilidade com uma mega operação realizada nessa quinta-feira.

Desde quarta-feira as instruções de ensino localizadas na área do 13° Batalhão estão sendo monitoradas pela Operação Policiamento Escolar, uma iniciativa da Polícia Militar que busca aumentar a sensação de segurança à comunidade escolar.

Hoje, cada instituição de ensino, de acordo com o planejamento estratégico, contou com a presença de um policial militar durante todo o dia.

Enquanto a segurança era garantida no interior das escolas, diversas equipes realizavam o policiamento ostensivo nos entornos das instituições.

A operação preventiva ocorreu sem intercorrências relevantes.

Cada cidadão pode contribuir com a Polícia Militar e proporcionar mais segurança nesse momento: não compartilhando informações em redes sociais sem ter certeza da veracidade; verificando as mochilas e pertences de seus filhos; fiscalizando o que seus filhos estão fazendo na internet; denunciando pessoas em atitude suspeita através do telefone 190.