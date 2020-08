A “boca de fumo” funcionava na Rua Aldalina Garcia Camargo, no Bairro Cachoeirinha. O suspeito, que não teve nome divulgado, foi preso por policiais do SIG no momento em que negociava a venda de drogas com usuários. O acusado já havia cumprido pena por tráfico de drogas. Ao ser questionado sobre o porquê mantinha uma arma no local, o traficante alegou que a havia comprado para se defender de opositores à facção PCC. Segundo ele, mesmo não sendo integrando do grupo criminoso ele tinha amigos que eram e, por isso, estaria sendo ameaçado de morte.

O homem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso proibido/restrito, agravado pela supressão do número da arma.