Operação prende traficantes que abasteciam elite de Dourados

Apontados como fornecedores de drogas para pessoas de classe média e alta de Dourados, quatro traficantes foram presos na manhã desta sexta-feira (30) durante uma operação que envolveu 32 policiais de diferentes delegacias da cidade.

As prisões ocorreram em meio à segunda fase de uma operação que aconteceu em janeiro deste ano, denominada “deliverY”. Há quase seis meses os agentes apreenderam uma série de documentos e celulares que armazenavam provas que incriminaram os quatro detidos nesta sexta-feira.

Um dos alvos de hoje, quando a operação recebeu o nome de “Check out Delivery”, não foi localizado, mas na casa dele a polícia encontrou drogas, arma e munições.

“Eram pessoas que abasteciam o grupo preso anteriormente. Um deles fornecia skunk, outro maconha, e assim por diante. Eles abasteciam o grupo preso na operação Delivery, deflagrada em janeiro ”, afirmou o delegado Erasmo Cubas.

Além dos mandados de prisão, os policiais cumpriram ainda 8 mandados de busca e apreensão. Durante a operação foram, apreendidos vários tipos de entorpecentes, revólver calibre 38, munições e drogas sintéticas.

Houve ainda a apreensão de veículos dos investigados, uma moto de 600 cilindradas, avaliada em cerca de R$ 20 mil, e um Fiat Strada. As munições apreendidas totalizaram mais de 180 cartuchos de calibres 9 milímetros e 38, todas importadas.

As investigações, conforme o delegado Erasmo Cubas, apontam que os traficantes comercializavam entorpecentes, em grande maioria, para usuários de classe média e alta, entregando as drogas em baladas, bares, festas e restaurantes. Os mandados foram cumpridos em bairros como Vival do Castelo, Parque Alvorada e Vila Toscana.

“Tentamos pegar pessoas que abasteciam os fornecedores de entorpecentes. Havíamos apreendido celulares e com as informações chegamos a esses alvos de hoje”, afirmou o delegado.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO