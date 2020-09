Nesta terça-feira (29), a Polícia Civil e o Gaeco deflagraram a Operação Raio X, que buscam supostos desvios na saúde pública do estado de São Paulo. Há mandados sendo cumpridos em MS, PR, MG e PA. Foram cumpridos 64 mandados de prisão temporária e 237 mandados de busca. Em Três Lagoas/MS, foi preso um homem não identificado e apreendido documentos, telefones celulares, computadores e um veículo. Em São Paulo, foram cumpridos mandados na sede da Secretaria de Estado de Saúde, em hospitais e na Câmara da capital. Já no estado do Pará, a operação recebeu o nome de SOS, e foram presas figuras próximas ao Governador Helder Barbalho. Estão nos alvos de mandados de prisão temporária expedidos pelo STJ o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará, Parsifal de Jesús Pontes, que era chefe da Casa Civil, o secretário de Transportes do Pará, Antonio de Pádua Andrade e Leonardo Maia Nascimento, assessor especial do governador Peter Casol Silveira, ex-secretário adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria da Sul encontra-se preso. Numa operação anterior foi encontrado com ele 750.000 reais. Os agentes encontraram num dos endereços relacionados aos supostos operadores da organização criminosa dólares e euros escondidos. Não foi informado a quantia localizada.

INVESTIGAÇÃO:

De acordo com o Ministério Público de São Paulo, há indícios de esquema de desvio de verba pública por meio de contratos de gestão entre organizações sociais e o Poder Público, através de procedimentos licitatórios fraudulentos e contratos superfaturados. As investigações também identificaram dezena de envolvidos com o grupo criminoso. Segundo a PF, a investigação mira 12 contratos firmados entre o governo do Pará e organizações sociais para administração de hospitais públicos do estado, inclusive os hospitais de campanha criados por conta da pandemia de Covid-19.