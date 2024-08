Operação recorde contra trabalho escravo resgata 593 Trabalhadores

A Operação Resgate IV, realizada em julho e agosto de 2024, é um marco significativo no combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Durante este período, foram resgatados 593 trabalhadores, um aumento de 11,65% em relação ao ano anterior.

Esta operação envolveu mais de 23 equipes e resultou em inspeções em 15 estados e no Distrito Federal, contando com a colaboração de seis instituições-chave: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Dados Relevantes:

Estados com mais resgates: Minas Gerais: 291 São Paulo: 83 Distrito Federal: 23 Mato Grosso do Sul: 13

Distribuição setorial dos resgatados: Agropecuária: 72% Indústria: 17% Comércio e Serviços: 11%

Principais atividades econômicas: Área Rural: Cultivo de cebola, horticultura, café, alho e batata Área Urbana: Fabricação de álcool, administração de obras e atividades de psicologia e psicanálise

Trabalho Infantil: 18 crianças e adolescentes identificados em trabalho infantil, com 16 também em condições análogas à escravidão



Situações Notáveis:

Minas Gerais: Resgate de 59 trabalhadores em condições degradantes, incluindo menores de idade.

Resgate de 59 trabalhadores em condições degradantes, incluindo menores de idade. Pernambuco: Resgate de 18 trabalhadores em uma clínica para dependentes químicos.

Resgate de 18 trabalhadores em uma clínica para dependentes químicos. Mato Grosso: Resgate de uma trabalhadora idosa de 94 anos, que trabalhou sem salário por 64 anos.

Resgate de uma trabalhadora idosa de 94 anos, que trabalhou sem salário por 64 anos. São Paulo: Resgate de uma empregada doméstica que trabalhou desde a infância sem remuneração adequada.

Resgate de uma empregada doméstica que trabalhou desde a infância sem remuneração adequada. Rio de Janeiro: Resgate de uma mulher de 59 anos que trabalhou sem salário e sem folgas desde os 13 anos.

Resgate de uma mulher de 59 anos que trabalhou sem salário e sem folgas desde os 13 anos. Estrangeiros: Em Anta Gorda (RS), quatro trabalhadores argentinos foram resgatados em condições degradantes.

Impacto Financeiro e Jurídico:

Verbas Rescisórias: Aproximadamente R$ 1,91 milhão já pagos aos resgatados, com um total estimado de R$ 3,46 milhões.

Investigações: A Polícia Federal conduz 482 inquéritos, com 33 iniciados durante a Operação Resgate IV e 12 procedimentos de prisões em flagrantes.



Importância da Operação:

A Operação Resgate IV destaca-se como a maior ação conjunta para combater trabalho escravo e tráfico de pessoas no Brasil. A coordenação entre MTE, MPT, MPF, DPU, PF e PRF possibilitou avanços significativos na fiscalização e resgate de vítimas, reforçando a importância da integração entre as instituições para alcançar resultados eficazes na erradicação desse crime.

A operação também coincidiu com datas simbólicas como o Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição, e o aniversário de falecimento do abolicionista Luís Gama, reforçando seu significado histórico e social.