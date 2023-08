Operação Sepulcro da Polícia Civil desmantela rede de “Tribunal do Crime” após investigações de homicídios em Três Lagoas/MS

A Polícia Civil deflagrou hoje, 09.08, a Operação Sepulcro, que marca o desfecho das investigações relacionadas a três casos de homicídio qualificado, perpetrados no ano passado, no município de Três Lagoas/MS. A ação tem como alvo uma rede criminosa envolvida na prática conhecida como “Tribunal do Crime”.

Em um esforço conjunto, a operação coordenada pela Polícia Civil de Três Lagoas/MS, em parceria com equipes das cidades de Campo Grande/MS, Dourados/MS, Andradina/SP e Fortaleza/CE, envolverá a execução de 13 mandados de busca e apreensão e 26 mandados de prisão.

O modus operandi dos homicídios sugere uma organização criminosa sofisticada,

a conhecida prática do “Tribunal do Crime”. A operação visa desmantelar essa rede de criminosos, trazendo justiça às famílias das vítimas.

A ação é resultado de um intenso trabalho investigativo que durou meses, envolvendo análises minuciosas de provas, depoimentos de testemunhas e cooperação entre diferentes policiais. As diligências estão em andamento e ocorrerão de forma simultânea nas cidades mencionadas, em uma demonstração de cooperação e força na busca por um desfecho justo.

As autoridades policiais ressaltam que a operação representa um passo importante no combate ao crime organizado e na promoção da segurança pública.

Participam da operação, unidades policiais subordinadas ao DPI (Departamento de Polícia do Interior), DPC (Departamento de Polícia da Capital) e DPE (Departamento de Polícia Especializada), DEFRON, Polícias Civil do Estado de São Paulo e Ceará, com o apoio da AGEPEN e CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) da SEJUSP/MS.

Maiores detalhes e os resultados serão apresentados ao final da operação, em entrevista coletiva, às 10hs00min, na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil de Três Lagoas/MS