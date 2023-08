Operação SEPULCRO: Polícia Civil Conclui Investigações e Prende Suspeitos de Homicídios em Três Lagoas

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul realizou, no início desta quarta-feira, 09/08, a impactante Operação SEPULCRO, resultado da conclusão das investigações relacionadas a três casos de homicídio que chocaram a cidade no ano passado, A ação foi liderada pela Delegacia Regional de Polícia de Três Lagoas, com o apoio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI).

O desdobramento da operação abrangeu simultaneamente três estados da federação, atingindo cidades como Três Lagoas/MS, Campo Grande/MS, Dourados/MS, Andradina/SP e Fortaleza/CE. As atividades se estenderam por ruas e estabelecimentos penais desses locais.

A ação contou com a colaboração de unidades policiais subordinadas ao Departamento de Polícia do Interior (DPI), Departamento de Polícia da Capital (DPC) e Departamento de Polícia Especializada (DPE), bem como com a cooperação das Polícias Civil dos estados de São Paulo e Ceará. Além disso, a AGEPEN (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) de Mato Grosso do Sul, a CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) da SEJUSP/MS e a SAP/SP (Secretaria de Administração Penitenciária) do Estado de São Paulo foram peças fundamentais nessa operação conjunta.

Cerca de 70 policiais da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul participaram ativamente da ação, provenientes de diversas delegacias da cidade de Três Lagoas, além das 5ª e 6ª Delegacias de Polícia de Campo Grande/MS, DERF, DEFURV, DELEAGRO, POLINTER, DEOPS, GOI e DEFRON.

A investigação abordou três homicídios ocorridos em Três Lagoas no ano anterior, todos ligados a um grupo criminoso. Na ocasião, num período de 15 (quinze) dias, no mês de setembro do ano passado, três corpos foram encontrados em regiões periféricas, dois deles na região conhecida como Cascalheira, e outro nas proximidades da Penitenciária de Segurança Média, os três corpos apresentavam as mesmas características, estando parcial ou totalmente carbonizados, com as mãos amarradas, e deixados em locais ermos.

Durante cerca de dez meses, a SIG e o NRI de Três Lagoas, com o apoio de todas as delegacias da região, se empenharam na apuração dos fatos, identificando todos os envolvidos, incluindo mandantes, executores e coautores, desde aqueles que conduziram as vítimas até os locais dos crimes, daqueles que participaram dos “julgamentos”, dos que efetivamente praticaram as ações que causaram as mortes e daqueles que dispensaram os corpos nos locais que foram encontrados.

A investigação culminou na emissão de 26 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Com a aprovação do Ministério Público, as ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Três Lagoas.

Embora a maioria dos alvos tenha sido localizada e detida, dois indivíduos permanecem foragidos da Justiça. A Operação SEPULCRO demonstra o compromisso contínuo da Polícia Civil em garantir a segurança da população e combater ativamente a criminalidade.