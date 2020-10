A Justiça Federal de Campo Grande negou o pedido de revogação da prisão preventiva da Slane Chagas, um dos alvos da Operação Status, que prendeu 11 pessoas por esquema de lavagem de dinheiro. O empresário é citado como um dos principais envolvidos nos atos de lavagem de dinheiro. Ele também seria o intermediador da venda e transferência de veículos que seriam ligados ao esquema coordenados por integrantes da família Morinigo, também presos na operação.

INVESTIGAÇÃO

Foram dois anos de investigação da Polícia Federal que resultou na operação. Com isso, mandados foram cumpridos em MS, Paraguai, além MT, PR, SP e RJ. Em Campo Grande, Slane Chagas acabou preso. Ainda segundo a polícia, em Campo Grande, Dourados e Cuiabá, os agentes apreenderam cerca de R$ 20 milhões em espécie. Já no Paraguai foram apreendidos cerca de R$ 150 milhões, dinheiro da família Morinigo. Assim, tal família é apontada como ‘mentora’ no esquema da lavagem de dinheiro que usava casas de câmbio e empresas de fachada.