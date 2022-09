Lideranças de facções criminosas estão sendo transferidos para presídios federais do país. Entre os presídios destinados os faccionados, está o Presídio Federal de Campo Grande. Por suspeita de nova onda de violência 13 detentos estão sendo transferidos dos presídios do Rio Grande do Sul. Ao todo, atuam na transferência 300 agentes, com 30 viaturas. Os presos estavam isolados desde a quarta fase da Operação Império. Eles são encaminhados para Campo Grande, Porto Velho e Mossoró. Outro apenado já havia sido isolado no último mês e depois transferido para Campo Grande. De acordo com informações os presos são membros de quatro facções diferentes. Dos 13, 12 respondem por homicídios e outros crimes. Um deles seria responsável por 23 homicídios dolosos, enquanto outro soma 59 passagens por tráfico de drogas.

CONFIRA A LISTA DOS FACCIONADOS TRANSFERIDOS

André Silva Dutra, o Gordo Dé – 15 passagens por homicídios, lavagem de dinheiro, ameaça, porte ilegal de arma de fogo, falsa identidade e roubo de veículo. Considerado uma das principais lideranças do tráfico de drogas em Porto Alegre.

Antonio Nunes Pereira, o Toninho – Envolvimento em crimes como homicídio doloso, ao menos 13 vezes, tráfico de drogas, organização criminosa, coação no curso do processo e porte ilegal de arma de fogo.

Jair de Oliveira, o Jair Cabeludo – Envolvimento em tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, homicídio doloso, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Apontado como líder de uma facção criminosa com base no Vale do Sinos. Condenado a 50 anos de prisão. Jair já estava preso preventivamente desde 2020 e seria responsável por comandar esquema milionário de lavagem de dinheiro. Ele seria um dos envolvidos na compra de uma fazenda no Mato Grosso avaliada em R$ 42 milhões.

Édson Marcelo Santos de Oliveira, o Edinho/Dídio – Envolvimento em três homicídios dolosos, organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico, dentre outros.

Luan Barcelos da Silva – Envolvimento em crimes como tráfico de drogas, latrocínio, organização criminosa e lesão corporal. Segundo a polícia, ele foi condenado pelo homicídio de seis taxistas em uma onda de crimes no RS em 2013.

Luciano Alves Pereira, o Nelinho Véio – Envolvimento em 16 roubos, tráfico de drogas, homicídio doloso, ameaça, dentre outros. Condenado pela morte do traficante Cristiano Souza da Fonseca, o “Teréu”, dentro da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, em maio de 2015.

Luís Fernando da Silva Soares Júnior, o Júnior Perneta – Envolvimento em crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico, além de 13 homicídios doloso. Em 2018, o criminoso conhecido como Júnior Perneta, apontado como um dos líderes da facção do bairro Bom Jesus, foi preso pela Polícia do Paraguai, na cidade de Encarnación.

Marcus Diego Brignol Vaz, o MD – 59 passagens por tráfico de drogas e 54 por associação ao tráfico. Além se ser apontado no envolvimento em homicídio doloso, organização criminosa, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

Marlon de Abreu Azevedo, o Milico – Participação em 17 homicídios dolosos, possui seis passagens por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Conhecido como “Milico”, o preso também foi um dos criminosos transferidos de prisão dentro do RS em abril, na primeira onda da guerra de facções. Ele é considerado uma das lideranças do grupo que surgiu na Vila Cruzeiro.

Rafael Telles da Silva, o Sapo

Ele é apontado por envolvimento em 9 homicídios dolosos, tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa, dentre outros. Conhecido como Sapo, ele é considerado uma das principais lideranças criminosas recolhidas no sistema prisional e integra a facção com berço no bairro Bom Jesus, na Capital.

Valdeni Alves da Silva – Apontado por envolvimento em três homicídios dolosos, três roubos e teria passagens também por tráfico de drogas, além de outros crimes.

Os outros dois presos foram identificados como Rodolfo Silva Charão e Luis Henrique Gravi Silveira.